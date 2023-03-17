Білий дім закликав Туреччину та Угорщину ратифікувати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

"Ми закликаємо Туреччину швидко ратифікувати протоколи про приєднання Швеції", - заявив він.

Салліван додав, що Угорщина також має працювати над завершенням свого процесу ратифікації протоколів як для Фінляндії, так і для Швеції без зволікання.

Водночас Білий дім привітав рішення президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана схвалити вступ Фінляндії до альянсу.

"Швеція і Фінляндія - сильні, здібні партнери, що поділяють цінності НАТО, які зміцнять Альянс і зроблять свій внесок у європейську безпеку. Сполучені Штати вважають, що обидві країни мають стати членами НАТО якнайшвидше", - наголосив Салліван.

Нагадаємо, що сьогодні Туреччина ухвалила рішення розпочати процес ратифікації у парламенті прийняття Фінляндії до НАТО.

Угорщина вирішила проголосувати за членство Фінляндії до НАТО вже 27 березня. Питання ратифікації заявки Швеції на вступ до Альянсу розглядатимуться пізніше.

Раніше в МЗС Туреччини зазначали, що Анкара може розглянути заявку Фінляндії на вступ до НАТО окремо від Швеції.

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