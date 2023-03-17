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Белый дом призвал Турцию и Венгрию ратифицировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО

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Пятница 17 марта 2023 21:32
Белый дом призвал Турцию и Венгрию ратифицировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО Фото: советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты призвали Турцию и Венгрию как можно скорее ратифицировать протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.

Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

"Мы призываем Турцию быстро ратифицировать протоколы о присоединении Швеции", - заявил он.

Салливан добавил, что Венгрия также должна работать над завершением своего процесса ратификации протоколов как для Финляндии, так и для Швеции без промедления.

В то же время Белый дом поприветствовал решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана одобрить вступление Финляндии в альянс.

"Швеция и Финляндия - сильные, способные партнеры, разделяющие ценности НАТО, которые укрепят Альянс и внесут свой вклад в европейскую безопасность. Соединенные Штаты считают, что обе страны должны стать членами НАТО как можно скорее", - подчеркнул Салливан.

Напомним, что сегодня Турция приняла решение начать процесс ратификации в парламенте принятия Финляндии в НАТО.

Венгрия решила проголосовать за членство Финляндии в НАТО уже 27 марта. Вопросы ратификации заявки Швеции на вступление в Альянс будут рассматриваться позже.

Ранее в МИД Турции отмечали, что Анкара может рассмотреть заявку Финляндии на вступление в НАТО отдельно от Швеции.

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