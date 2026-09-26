Білий дім заборонив CNN літати на президентському борту з Трампом, - The Washington Post

Рішення ухвалили лише через день після того, як суд тимчасово відновив доступ журналістів CNN до Білого дому. Трамп у суботу має вирушити до Ноксвілла, штат Теннессі.

CNN входить до телевізійного пулу Білого дому, який по черзі забезпечує висвітлення діяльності президента для одразу кількох великих телеканалів. Представники CNN мали летіти разом із Трампом на Air Force One та виконувати функції чергового учасника пулу.

Однак Білий дім не включив CNN до списку представників телевізійного пулу на суботню поїздку. При цьому іншого телеканалу на заміну CNN також не призначили.

У CNN підтвердили інформацію The Washington Post. Білий дім при цьому не відповів на запит видання щодо коментаря. Пізніше в розкладі президента на суботу також не було зазначено основного телевізійного представника пулу.

Що передувало забороні

Як відомо, минулого тижня адміністрація Трампа заборонила CNN, MS NOW і Politico перебувати на території Білого дому. Згодом ці медіа звернулися до суду.