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Белый дом запретил CNN летать на президентском борту с Трампом, - The Washington Post

05:47 26.09.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Фото: президент США Дональд Трамп у президентского джета Air Force One (из открытых источников)

Белый дом запретил представителям CNN путешествовать с президентом США Дональдом Трампом на самолете Air Force One во время субботней поездки в Ноксвилл, штат Теннесси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники The Washington Post.

Решение было принято только через день после того, как суд временно восстановил доступ журналистов CNN в Белый дом. Трамп в субботу должен отправиться в Ноксвилл, штат Теннесси.

CNN входит в телевизионный пул Белого дома, который поочередно обеспечивает освещение деятельности президента для нескольких крупных телеканалов. Представители CNN должны были лететь вместе с Трампом на Air Force One и выполнять функции очередного участника пула.

Однако Белый дом не включил CNN в список представителей телевизионного пула на субботнюю поездку. При этом другой телеканал на замену CNN также не был назначен.

В CNN подтвердили информацию The Washington Post. Белый дом при этом не ответил на запрос издания по комментарию. Позже в расписании президента на субботу также не был отмечен основной телевизионный представитель пула.

Что предшествовало запрету

Как известно, на прошлой неделе администрация Трампа запретила CNN, MS NOW и Politico находиться на территории Белого дома. Впоследствии эти медиа обратились в суд.

Впоследствии CNN обвинило Трампа в возможном нарушении Конституции США

В четверг федеральный судья Тимоти Келли временно обязал администрацию восстановить доступ журналистов в Белый дом. После этого CNN снова получил возможность работать там, а телевизионный пул в пятницу возобновил освещение деятельности президента.

CNN, ABC, CBS, NBC и Fox News работают в пределах ротационного пула. Его создали для того, чтобы один телеканал мог обеспечивать видеосъемку мероприятий президента, после чего материалы передаются другим участникам.

Такой формат используется, в частности, из-за ограниченного пространства во время поездок президента и работы на борту Air Force One.

Таким образом, решение Белого дома по CNN вновь поставило под вопрос работу телевизионного пула во время поездок Трампа.

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