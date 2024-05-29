Білий дім визнав, що надто багато американських товарів все ще потрапляє до Росії

"Відсоток російського бойового озброєння з компонентами під брендом США чи союзників тривожно та неприйнятно високий", - заявив Сінгх.

Він закликав компанії задіяти свій творчий потенціал та ресурси. "Знайте своїх клієнтів, знайте їх клієнтів і знайте кінцевих користувачів. Переконайтеся, що американські фірми не є мимовільними гвинтиками в арсеналі російської автократії", - сказав він.

США та їхні союзники щосили намагалися зупинити потік запчастин до Росії. Експортний контроль, який націлений на рух товарів, а не на фінансові операції, важко забезпечити, оскільки у виробників немає великих внутрішніх відділів контролю, що виникли у банківській сфері за останні два десятиліття санкційної політики США.

"Потрібні були десятиліття, щоб побудувати архітектуру фінансових санкцій після 11 вересня", - сказав Сінгх, відповідаючи на запитання на заході Брукінгського інституту. Ми маємо робити це з неймовірною швидкістю для технологічних та товарних компаній”.