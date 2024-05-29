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Білий дім визнав, що надто багато американських товарів все ще потрапляє до Росії

Фото: США скоротять потік американських товарів до Росії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Кількість російської зброї, що викликає тривогу, оснащена електронними компонентами зі США і країн-союзників. Компанії мають зупинити потік запчастин, які використовуються для ведення війни проти України.

Про це заявив заступник радника Білого дому з національної безпеки з міжнародної економіки Даліп Сінгх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Відсоток російського бойового озброєння з компонентами під брендом США чи союзників тривожно та неприйнятно високий", - заявив Сінгх.

Він закликав компанії задіяти свій творчий потенціал та ресурси. "Знайте своїх клієнтів, знайте їх клієнтів і знайте кінцевих користувачів. Переконайтеся, що американські фірми не є мимовільними гвинтиками в арсеналі російської автократії", - сказав він.

США та їхні союзники щосили намагалися зупинити потік запчастин до Росії. Експортний контроль, який націлений на рух товарів, а не на фінансові операції, важко забезпечити, оскільки у виробників немає великих внутрішніх відділів контролю, що виникли у банківській сфері за останні два десятиліття санкційної політики США.

"Потрібні були десятиліття, щоб побудувати архітектуру фінансових санкцій після 11 вересня", - сказав Сінгх, відповідаючи на запитання на заході Брукінгського інституту. Ми маємо робити це з неймовірною швидкістю для технологічних та товарних компаній”.

Сінгх, який відіграв важливу роль у реалізації першого раунду економічних заходів проти Росії у перші дні вторгнення у 2022 році, сказав, що його коментарі були "настійним закликом до корпоративної відповідальності". Сінгх повернувся до Білого дому у лютому після роботи головним економістом PGIM із фіксованих доходів.

Як повідомляло РБК-Україна, у російських ракетах, які летять в Україну, знаходять іноземні компоненти, а 70% деталей припадає на американські компанії.

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