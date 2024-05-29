Белый дом признал, что слишком много американских товаров все еще попадает в Россию

"Процент российского боевого вооружения с компонентами под брендом США или союзников тревожно и неприемлемо высок", - заявил Сингх.

Он призвал компании задействовать свой творческий потенциал и ресурсы. "Знайте своих клиентов, знайте их клиентов и знайте конечных пользователей. Убедитесь, что американские фирмы не являются невольными винтиками в арсенале российской автократии", - сказал он.

США и их союзники изо всех сил пытались остановить поток запчастей в Россию. Экспортный контроль, который нацелен на движение товаров, а не на финансовые операции, трудно обеспечить, поскольку у производителей нет крупных внутренних отделов контроля, которые возникли в банковской сфере за последние два десятилетия санкционной политики США.

"Потребовались десятилетия, чтобы построить архитектуру финансовых санкций после 11 сентября", - сказал Сингх, отвечая на вопрос на мероприятии Брукингского института. Мы должны делать это с невероятной скоростью для технологических и товарных компаний".