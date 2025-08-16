Білий дім вирізав із відео моменти, коли Трамп аплодував Путіну, - The Guardian

Що передувало

Трамп зустрів Путіна на Алясці після того, як його приземлився в Анкориджі. Для зустрічі диктатора там підготували трап та червону доріжку.

Під час того, як Путін з літака йшов до Трампа той декілька разів поаплодував йому. Це викликало значний ажіотаж у ЗМІ. Зокрема, росЗМІ розглядали цей вчинок Трампа як позитивний для Путіна.

Що зробив Білий дім

Через деякий час Білий дім опублікував офіційні фото та відео з моменту зустрічі Трампа та Путіна. Однак на відео, яке представила адміністрація Трампа було вирізано його аплодисменти Путіну.