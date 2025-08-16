UA

Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

Білий дім вирізав із відео моменти, коли Трамп аплодував Путіну, - The Guardian

Фото: президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі російського диктатора Володимира Путіна на Алясці декілька разів аплодував лідеру Кремля. Однак ці кадри було вирізано на відео Білого дому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Що передувало

Трамп зустрів Путіна на Алясці після того, як його приземлився в Анкориджі. Для зустрічі диктатора там підготували трап та червону доріжку.

Під час того, як Путін з літака йшов до Трампа той декілька разів поаплодував йому. Це викликало значний ажіотаж у ЗМІ. Зокрема, росЗМІ розглядали цей вчинок Трампа як позитивний для Путіна.

Що зробив Білий дім

Через деякий час Білий дім опублікував офіційні фото та відео з моменту зустрічі Трампа та Путіна. Однак на відео, яке представила адміністрація Трампа було вирізано його аплодисменти Путіну.

Детально про те, що наразі відомо про зустріч Трампа та Путіна - читайте у текстовій онлайн-трансляції РБК-Україна.

Саміт на Алясці: що відомо

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін зустрілися в Анкориджі, штат Аляска. Головною темою їхніх переговорів стане війна проти України. Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зустріч Трампа та ПутінаВійна в УкраїніАляскаБілий дім