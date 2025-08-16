Белый дом вырезал из видео моменты, когда Трамп аплодировал Путину, - The Guardian

Что предшествовало

Трамп встретил Путина на Аляске после того, как его приземлился в Анкоридже. Для встречи диктатора там подготовили трап и красную дорожку.

Во время того, как Путин из самолета шел к Трампу тот несколько раз поаплодировал ему. Это вызвало значительный ажиотаж в СМИ. В частности, росСМИ рассматривали этот поступок Трампа как положительный для Путина.

Что сделал Белый дом

Через некоторое время Белый дом опубликовал официальные фото и видео с момента встречи Трампа и Путина. Однако на видео, которое представила администрация Трампа было вырезано его аплодисменты Путину.