ua en ru
Сб, 16 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Білий дім вирізав із відео моменти, коли Трамп аплодував Путіну, - The Guardian

Субота 16 серпня 2025 02:04
UA EN RU
Білий дім вирізав із відео моменти, коли Трамп аплодував Путіну, - The Guardian Фото: президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі російського диктатора Володимира Путіна на Алясці декілька разів аплодував лідеру Кремля. Однак ці кадри було вирізано на відео Білого дому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Що передувало

Трамп зустрів Путіна на Алясці після того, як його приземлився в Анкориджі. Для зустрічі диктатора там підготували трап та червону доріжку.

Під час того, як Путін з літака йшов до Трампа той декілька разів поаплодував йому. Це викликало значний ажіотаж у ЗМІ. Зокрема, росЗМІ розглядали цей вчинок Трампа як позитивний для Путіна.

Що зробив Білий дім

Через деякий час Білий дім опублікував офіційні фото та відео з моменту зустрічі Трампа та Путіна. Однак на відео, яке представила адміністрація Трампа було вирізано його аплодисменти Путіну.

Детально про те, що наразі відомо про зустріч Трампа та Путіна - читайте у текстовій онлайн-трансляції РБК-Україна.

Саміт на Алясці: що відомо

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін зустрілися в Анкориджі, штат Аляска. Головною темою їхніх переговорів стане війна проти України. Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні Аляска Білий дім
Новини
Трамп і Путін зустрілися на Алясці
Трамп і Путін зустрілися на Алясці
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія