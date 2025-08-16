Белый дом вырезал из видео моменты, когда Трамп аплодировал Путину, - The Guardian

Президент США Дональд Трамп во время встречи российского диктатора Владимира Путина на Аляске несколько раз аплодировал лидеру Кремля. Однако эти кадры были вырезаны на видео Белого дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Что предшествовало

Трамп встретил Путина на Аляске после того, как его приземлился в Анкоридже. Для встречи диктатора там подготовили трап и красную дорожку.

Во время того, как Путин из самолета шел к Трампу тот несколько раз поаплодировал ему. Это вызвало значительный ажиотаж в СМИ. В частности, росСМИ рассматривали этот поступок Трампа как положительный для Путина.

Что сделал Белый дом

Через некоторое время Белый дом опубликовал официальные фото и видео с момента встречи Трампа и Путина. Однако на видео, которое представила администрация Трампа было вырезано его аплодисменты Путину.