Білий дім випустив заяву щодо переговорів з Росією: все як для України, крім одного

США підбили підсумки переговорів з російськими чиновниками в Саудівській Аравії. Їхні результати відрізняються від домовленостей США з Україною тільки в одному пункті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.
Як зазначили в Білому домі, за підсумками переговорів російських і американських чиновників:
При цьому американська сторона нагадала про вимогу президента США Дональда Трампа припинити вбивства з обох сторін як необхідний крок до досягнення міцного мирного врегулювання.
З цією метою Сполучені Штати продовжуватимуть сприяти переговорам між Україною та Росією.
Нагадаємо, що днями американські чиновники зустрічалися не тільки з російськими, а й з українськими колегами. За підсумками переговорів Білий дім також опублікував заяву, практично ідентичну до тієї, яку було оприлюднено після переговорів із Росією.
В "українській" підсумковій заяві відрізняється тільки другий пункт: у ньому йдеться про підтримку США обміну військовополоненими та повернення депортованих українських дітей.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.