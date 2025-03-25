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Білий дім випустив заяву щодо переговорів з Росією: все як для України, крім одного

Ілюстративне фото: США та Росія проводили переговори у лютому (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США підбили підсумки переговорів з російськими чиновниками в Саудівській Аравії. Їхні результати відрізняються від домовленостей США з Україною тільки в одному пункті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.

Як зазначили в Білому домі, за підсумками переговорів російських і американських чиновників:

  1. США і Росія домовилися забезпечити безпечне судноплавство, унеможливити застосування сили і не допускати використання комерційних суден у військових цілях у Чорному морі.
  2. США допоможуть відновити доступ Росії до світового ринку для експорту сільськогосподарської продукції та добрив, знизити вартість страхування морських перевезень, а також розширити доступ до портів і платіжних систем для таких операцій.
  3. США і Росія домовилися розробити заходи щодо реалізації угоди президента Трампа і президента Путіна про заборону ударів по енергетичних об'єктах Росії та України.
  4. США і Росія вітають добрі послуги третіх країн з метою підтримки реалізації енергетичних і морських угод.
  5. Сполучені Штати і Росія продовжуватимуть працювати над досягненням міцного і тривалого миру.

При цьому американська сторона нагадала про вимогу президента США Дональда Трампа припинити вбивства з обох сторін як необхідний крок до досягнення міцного мирного врегулювання.

З цією метою Сполучені Штати продовжуватимуть сприяти переговорам між Україною та Росією.

Переговори України та США

Нагадаємо, що днями американські чиновники зустрічалися не тільки з російськими, а й з українськими колегами. За підсумками переговорів Білий дім також опублікував заяву, практично ідентичну до тієї, яку було оприлюднено після переговорів із Росією.

В "українській" підсумковій заяві відрізняється тільки другий пункт: у ньому йдеться про підтримку США обміну військовополоненими та повернення депортованих українських дітей.

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