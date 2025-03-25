Білий дім випустив заяву щодо переговорів з Росією: все як для України, крім одного

Як зазначили в Білому домі, за підсумками переговорів російських і американських чиновників:

США і Росія домовилися забезпечити безпечне судноплавство, унеможливити застосування сили і не допускати використання комерційних суден у військових цілях у Чорному морі. США допоможуть відновити доступ Росії до світового ринку для експорту сільськогосподарської продукції та добрив, знизити вартість страхування морських перевезень, а також розширити доступ до портів і платіжних систем для таких операцій. США і Росія домовилися розробити заходи щодо реалізації угоди президента Трампа і президента Путіна про заборону ударів по енергетичних об'єктах Росії та України. США і Росія вітають добрі послуги третіх країн з метою підтримки реалізації енергетичних і морських угод. Сполучені Штати і Росія продовжуватимуть працювати над досягненням міцного і тривалого миру.

При цьому американська сторона нагадала про вимогу президента США Дональда Трампа припинити вбивства з обох сторін як необхідний крок до досягнення міцного мирного врегулювання.

З цією метою Сполучені Штати продовжуватимуть сприяти переговорам між Україною та Росією.