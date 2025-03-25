Белый дом выпустил заявление по переговорам с Россией: все как для Украины, кроме одного

США подвели итоги переговоров с российскими чиновниками в Саудовской Аравии. Их результаты отличаются от договоренностей США с Украиной только в одном пункте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Как отметили в Белом доме, по итогам переговоров российских и американских чиновников:
При этом американская сторона напомнила о требовании президента США Дональда Трампа прекратить убийства с обеих сторон как необходимый шаг к достижению прочного мирного урегулирования.
С этой целью Соединенные Штаты будут продолжать содействовать переговорам между Украиной и Россией.
Напомним, что на днях американские чиновники встречались не только с российскими, но и с украинскими коллегами. По итогам переговоров Белый дом также опубликовал заявление, практически идентичное тому, которое было обнародовано после переговоров с Россией.
В "украинском" итоговом заявлении отличается только второй пункт: в нем говорится о поддержке США обмена военнопленными и возвращения депортированных украинских детей.
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