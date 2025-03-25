Белый дом выпустил заявление по переговорам с Россией: все как для Украины, кроме одного

Переговоры Украины и США

Напомним, что на днях американские чиновники встречались не только с российскими, но и с украинскими коллегами. По итогам переговоров Белый дом также опубликовал заявление, практически идентичное тому, которое было обнародовано после переговоров с Россией.

В "украинском" итоговом заявлении отличается только второй пункт: в нем говорится о поддержке США обмена военнопленными и возвращения депортированных украинских детей.

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