Білий дім відмовився від коментаря Байдена щодо виборів у Венесуелі, - Bloomberg

Байдена запитали на виході з Білого дому, чи підтримує він нові вибори у Венесуелі, і він відповів: "Підтримую".

Проте речник Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт заявив, що Байден хотів сказати про абсурдність того, що Мадуро не зміг висловитися після заяви про перемогу на виборах 28 липня, коли дані свідчать про перемогу кандидата від опозиції Едмундо Гонсалеса.

"Абсолютно очевидно, що Едмундо Гонсалес Уррутія набрав найбільше голосів. Ми закликаємо поважати волю народу та розпочати дискусії про повернення до демократичних норм", — сказав Саветт.

Тим не менш, початковий коментар Байдена повторили деякі лідери в регіоні, включаючи президента Бразилії Луїса Інасіо Лулу да Сілва та президента Колумбії Густаво Петро, які припустили можливість проведення у Венесуелі нових виборів. Таку позицію вважають більш поблажливою ніж позицію інших регіональних держави, наприклад Аргентини, які визнали Гонсалеса обраним президентом.

Вибори у Венесуелі