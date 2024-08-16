Белый дом отказался от комментария Байдена о выборах в Венесуэле, - Bloomberg

Байдена спросили на выходе из Белого дома, поддерживает ли он новые выборы в Венесуэле, и он ответил: "Поддерживаю".

Однако представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт заявил, что Байден хотел сказать об абсурдности того, что Мадуро не смог высказаться после заявления о победе на выборах 28 июля, когда данные свидетельствуют о победе кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса.

"Совершенно очевидно, что Эдмунд Гонсалес Уррутия набрал больше всего голосов. Мы призываем уважать волю народа и начать дискуссии о возвращении к демократическим нормам", — сказал Саветт.

Тем не менее, первоначальный комментарий Байдена повторили некоторые лидеры в регионе, включая президента Бразилии Луиса Инасио Лулу да Силва и президента Колумбии Густаво Петр, допустивших возможность проведения в Венесуэле новых выборов. Такая позиция считается более сдержанной, чем позиция других региональных государств, например Аргентины, которые признали Гонсалеса избранным президентом.

Выборы в Венесуэле