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Белый дом отказался от комментария Байдена о выборах в Венесуэле, - Bloomberg

Фото: президент США Джо Байден (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В четверг Белый дом отклонил очевидное предложение президента Джо Байдена провести в Венесуэле новые президентские выборы. Этот комментарий вызвал вопрос о позиции США относительно прошедшего в июле голосования, результаты которого Соединенные Штаты считают сфальсифицированным режимом Николаса Мадуро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Байдена спросили на выходе из Белого дома, поддерживает ли он новые выборы в Венесуэле, и он ответил: "Поддерживаю".

Однако представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт заявил, что Байден хотел сказать об абсурдности того, что Мадуро не смог высказаться после заявления о победе на выборах 28 июля, когда данные свидетельствуют о победе кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса.

"Совершенно очевидно, что Эдмунд Гонсалес Уррутия набрал больше всего голосов. Мы призываем уважать волю народа и начать дискуссии о возвращении к демократическим нормам", — сказал Саветт.

Тем не менее, первоначальный комментарий Байдена повторили некоторые лидеры в регионе, включая президента Бразилии Луиса Инасио Лулу да Силва и президента Колумбии Густаво Петр, допустивших возможность проведения в Венесуэле новых выборов. Такая позиция считается более сдержанной, чем позиция других региональных государств, например Аргентины, которые признали Гонсалеса избранным президентом.

Выборы в Венесуэле

Напомним, США и ЕС не признают результаты прошедших 28 июля в Венесуэле выборов. Согласно официальному сообщению, на них одержал победу действующий президент Николас Мадуро. Оппозиция заявила о фальсификации результатов, в стране прошли массовые акции протеста.

Байден и Лула да Силва призвали правительство Венесуэлы обнародовать подробные данные голосования на президентских выборах.

По данным The Wall Street Journal, Соединенные Штаты хотят предложить Мадуро отказаться от власти в обмен на амнистию.

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ВенесуэлаДжозеф Байден