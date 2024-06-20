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Білий дім: Україна може завдавати удари по РФ на Харківщині та Сумщині за допомогою зброї США

Фото: американська реактивна система залпового вогню М270 (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Білий дім офіційно підтвердив, що українські військові мають право застосовувати американську зброю по території Росії поблизу як Харківської, так в Сумської областей України.

Про це заявив старший директор з питань Європи Ради нацбезпеки Білого дому Майкл Карпентер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

«Ми досить чітко заявили, що цей дозвіл щодо застосування (американської зброї – ред.) дозволяє українцям вести вогонь у відповідь по російських позиціях прямо через кордон у Харківській області, а також Сумській області», - зазначив представник адміністрації США під час телефонного брифінгу.

Майкл Карпентер додав, що таким чином армія Російської Федерації буде позбавлено можливості прихистити свої війська на власному боці кордону, звідки вона атакує територію України.

Нагадаємо, що винищувачі F-16, які нададуть США, будуть розміщуватися на території України. За словами радника Білого дому з питань нацбезпеки Джейка Саллівана, ЗСУ можуть використовувати надані системи протиповітряної оборони проти російських літаків, навіть якщо вони у повітряному просторі Росії.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Данія виділила Україні дев'ятнадцятий пакет військової допомоги. Зокрема, в ньому передбачено більше обладнання для підтримки літаків F-16.

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