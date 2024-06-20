Белый дом: Украина может наносить удары по РФ в Харьковской и Сумской областях с помощью оружия США

«Мы достаточно четко заявили, что это разрешение по применению (американского оружия – ред.) позволяет украинцам вести ответный огонь по российским позициям прямо через границу в Харьковской области, а также Сумской области», - отметил представитель администрации США во время телефонного брифинга.

Майкл Карпентер добавил, что таким образом армия Российской Федерации будет лишена возможности приютить свои войска на своей стороне границы, откуда она атакует территорию Украины.