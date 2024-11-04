Білий дім та Капітолій "огортують" загородженнями на випадок заворушень

Попри те, що поліція Вашингтону стверджує про відсутність загрози, біля Білого дому, Міністерства фінансів, а також за межами території Військово-морської обсерваторії і резиденції Гарріс були встановлені восьмифунтові металеві паркани. Зокрема тимчасові бар'єри з попередженнями були встановлені й по периметру Капітолія.

Тим часом поліція округу Колумбія оголосила про перекриття вулиць через підготовку до вечірки Гарріс в Університеті Говарда в ніч виборів.

"Поки влада працювала над зміцненням державних активів, деякі власники бізнесу та нерухомості готувалися до найгіршого, посилюючи приватну охорону, укріплюючи вікна та входи на вулиці, а також завершуючи розробку планів на випадок надзвичайних ситуацій в очікуванні можливих мародерства або заворушень", - додає видання.

Штурм Капітолія США

Штурм Капітолія США відбувся 6 січня 2021 року, коли прихильники тодішнього президента Дональда Трампа увірвалися до будівлі Конгресу. Це сталося під час затвердження підсумків президентських виборів, на яких переміг Джо Байден. Мітингувальники, які вважали, що результати виборів сфальсифіковані, прорвали охорону та увійшли до Капітолія, чим перервали засідання Конгресу.

Інцидент супроводжувався актами вандалізму та насильства, в результаті яких загинули п'ятеро осіб, а десятки були поранені. Поліція зіштовхнулася з труднощами у контролі натовпу, і для відновлення порядку до Вашингтона ввели Національну гвардію. Пізніше було заарештовано кілька сотень учасників штурму, багатьох з яких звинуватили у різних злочинах, від незаконного проникнення до нападів на поліцейських.

У липні 2023 року Мін'юст Штатів звинуватив кандидата в президенти Дональда Трампа за трьома пунктами у справі про штурм Капітолія.