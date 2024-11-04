Белый дом и Капитолий "окутывают" заграждениями на случай беспорядков

Несмотря на то, что полиция Вашингтона утверждает об отсутствии угрозы, возле Белого дома, Министерства финансов, а также за пределами территории Военно-морской обсерватории и резиденции Харрис были установлены восьмифунтовые металлические заборы. В частности временные барьеры с предупреждениями были установлены и по периметру Капитолия.

Тем временем полиция округа Колумбия объявила о перекрытии улиц из-за подготовки к вечеринке Харрис в Университете Говарда в ночь выборов.

"Пока власти работали над укреплением государственных активов, некоторые владельцы бизнеса и недвижимости готовились к худшему, усиливая частную охрану, укрепляя окна и входы на улицы, а также завершая разработку планов на случай чрезвычайных ситуаций в ожидании возможных мародерства или беспорядков", - добавляет издание.

Штурм Капитолия США

Штурм Капитолия США состоялся 6 января 2021 года, когда сторонники тогдашнего президента Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса. Это произошло во время утверждения итогов президентских выборов, на которых победил Джо Байден. Митингующие, которые считали, что результаты выборов сфальсифицированы, прорвали охрану и вошли в Капитолий, чем прервали заседание Конгресса.

Инцидент сопровождался актами вандализма и насилия, в результате которых погибли пять человек, а десятки были ранены. Полиция столкнулась с трудностями в контроле толпы, и для восстановления порядка в Вашингтон ввели Национальную гвардию. Позже были арестованы несколько сотен участников штурма, многих из которых обвинили в различных преступлениях, от незаконного проникновения до нападений на полицейских.

В июле 2023 года Минюст Штатов обвинил кандидата в президенты Дональда Трампа по трем пунктам по делу о штурме Капитолия.