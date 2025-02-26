Білий дім сумнівається у доцільності зустрічі Зеленського з Трампом у п’ятницю, - Reuters

Сумніви щодо зустрічі президентів виникли після заяв Зеленського про те, що угода щодо мінералів ще не завершена, повідомив Reuters чиновник із Білого дому.

"Якщо український лідер каже, що угода не фіналізована, я не бачу сенсу в такому запрошенні", - заявив високопосадовець

За його словами, Білий дім очікує, що візит Зеленського буде підтвердженням його остаточної позиції щодо угоди про мінерали, а він заявляє, що такої ще немає.

Чиновник зазначив, що останні коментарі Зеленського з Києва свідчать про те, що угода щодо мінералів ще не завершена.

Угода про мінерали

Нагадаємо, 26 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що Україна та США фактично відпрацювали остаточний варіант угоди щодо рідкісноземельних копалин. Станом на сьогодні ця угода називається "Угодою про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України".

Пізніше на брифінгу Зеленський заявив, що кінцевий варіант угоди урядовці оцінюють позитивно. Він наголосив, що особисто бачив документ і планує з ним попрацювати. За його словами, головні питання, які він піднімав, у тексті угоди відображені належним чином.

Разом з тим президент заявив, що Україна після угоди про рідкісноземельні метали планує підписати з США ще одну угоду. Вона стосуватиметься інвестиційного фонду.

Також він додав, що угода може мати великий успіх, але він залежить від його розмови з президентом США Дональдом Трампом.