Білий дім стривожений діями Нетаньяху після ударів по Сирії, - Axios
Адміністрація президента США Дональда Трампа стривожена новими діями Ізраїлю в Сирії. Білий дім вважає прем’єра Ізраїля Беньяміна Нетаньяху неконтрольованим та розлюченим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Один із чиновників Білого дому сказав Axios, що "Бібі поводився як божевільний. Він постійно все бомбить". Саме так, називаючи Нетаньяху його прізвиськом, прокоментував чиновник удари по Сирії.
"Це може підірвати те, що намагається зробити Трамп", - додав анонімний чиновник.
Другий високопоставлений чиновник США вказав на обстріл церкви в Газі цього тижня, що змусило президента Трампа зателефонувати Нетаньяху і вимагати пояснень.
"Складається враження, що кожного дня відбувається щось нове. Що за хрінь?", - зауважив чиновник.
Тим часом третій представник США наголосив, що в адміністрації Трампа зростає скептицизм щодо Нетаньяху. Він зауважив, що є відчуття, що ізраїльський прем'єр занадто імпульсивний і деструктивний.
"Нетаньяху іноді схожий на дитину, яка просто не хоче поводитися як слід", - додав він.
Водночас повідомляється, що відразу шість американських чиновників повідомили Axios, що, попри перемир'я, досягнуте за посередництва США, яке в п'ятницю зупинило ескалацію конфлікту в Сирії, цей тиждень закінчився тим, що Білий дім став значно більше стурбований Нетаньяху і його регіональною політикою.
Тим часом сам Трамп досі утримується від публічної критики, і незрозуміло, чи поділяє він розчарування своїх радників. Не зовсім зрозуміло й те, чи поділяє він останні занепокоєння своїх радників щодо дій Ізраїлю в Сирії.
Конфлікт між Ізраїлем і Сирією
Нагадаємо, що після повалення сирійського диктатора Башара Асада, новий тимчасовий президент Сирії Ахмед аш-Шараа пообіцяв забезпечити інклюзивність для національних і релігійних меншин.
Однак ісламістські угруповання розпочали атаки на алавітів і друзів. Друзи своєю чергою відмовляються складати зброю і приєднуватися до Збройних сил.
Вже у липні спалахнули сутички в районі міста Ес-Сувейда, а 16 липня уряд ввів війська.
Тим часом армія оборони Ізраїлю завдала удару по Дамаску у відповідь, унаслідок чого було зруйновано будівлі Генштабу і Міноборони, а також пошкоджено президентський палац.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху зазначив, що метою атаки був захист друзів від тиску сирійського уряду.
А вже 18 липня Ізраїль знову завдав удару з повітря по місту Ес-Сувейда.
Зауважимо, що вчора, 19 липня, стало відомо, що Ізраїль і Сирія домовилися про припинення вогню за підтримки Сполучених Штатів.
Детальніше про те, чому на Близькому Сході точаться бої, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.
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