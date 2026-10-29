Білий дім стає на коліна перед Путіним і зраджує українців, - Обама

Колишній президент США не приховує обурення політикою Білого дому щодо війни Росії проти України, а також підходом адміністрації до відносин із міжнародними союзниками Вашингтона.

Про свою незгоду з позицією адміністрації Трампа Обама заявив під час виступу на передвиборчому мітингу Демократичної партії.

На переконання експрезидента США, Білий дім власними руками руйнує багаторічні союзи та залишає напризволяще тих, хто бореться за незалежність.

"Поки ми віддаляємося від ключових союзників, як-от Канада, Білий дім стає на коліна перед Путіним і зраджує українців, які борються за свою свободу та демократію", - обурився Обама.

Як пояснив колишній американський лідер, відмова від підтримки союзників і поступки Кремлю не лише суперечать базовим цінностям США, а й завдають удару по глобальній безпеці та позиціях самої Америки на міжнародній арені.