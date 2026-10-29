Белый дом становится на колени перед Путиным и предает украинцев, - Обама

Политика команды президента США Дональда Трампа приводит к тому, что Штаты теряют своих союзников, однако и это еще не все.
С таким заявлением выступил экс-президент США Барак Обама, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Nexta".
Бывший президент США не скрывает возмущения политикой Белого дома в отношении войны России против Украины, а также подходом администрации к отношениям с международными союзниками Вашингтона.
О своем несогласии с позицией администрации Трампа Обама заявил во время выступления на предвыборном митинге Демократической партии.
По мнению экс-президента США, Белый дом собственными руками разрушает многолетние союзы и оставляет на произвол судьбы тех, кто борется за независимость.
"Пока мы отдаляемся от ключевых союзников, таких как Канада, Белый дом становится на колени перед Путиным и предает украинцев, которые борются за свою свободу и демократию", - заявил Обама.
Как пояснил бывший американский лидер, отказ от поддержки союзников и уступки Кремлю не только противоречат базовым ценностям США, но и наносят удар по глобальной безопасности и позициям самой Америки на международной арене.
Что важно понимать, Барак Обама - не первый экс-президент США, критикующий решения и действия Дональда Трампа.
Так, недавно бывший глава Белого дома Билл Клинтон заявил, что Трамп фактически предал своего союзника - Украину - и перешел на сторону врага – России .
"Мне надоело то, как мы относимся к нашим союзникам, как будто они ничто. И вот только на прошлой неделе президент Трамп наконец сделал то, чем угрожал еще во время своей первой президентской кампании, - бросил Украину и снова перешел на сторону Владимира Путина", - заявил Клинтон.
Также Белый дом активно критикует бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон.
По его убеждению, уступки Трампа Москве можно объяснить компроматом, который, вероятно, есть на него у Путина.