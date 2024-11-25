Білий дім серйозно сприймає погрози РФ щодо нової бази ППО в Польщі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Білого дому з питань комунікацій Джона Кірбі.

Нещодавно на півночі Польщі, у селищі Редзіково, було відкрито базу протиракетної оборони США Aegis Ashore. На що Російська Федерація пригрозила Варшаві "потенційним ураженням".

"Такі погрози повинні сприйматися серйозно, і ми це робимо. Якими б безрозсудними та безвідповідальними вони не були, ми сприймаємо їх серйозно", - сказав Кірбі.

Водночас він додав, що президент США Джо Байден є непохитним і що США будуть робити все можливе, аби переконатися, що американські війська на європейському континенті перебувають у безпеці.

"І, що не менш важливо, ми дуже серйозно ставимося до наших зобов’язань за п’ятою статтею перед нашими союзниками по НАТО. Це непохитно, і це не зміниться", - підкреслив Кірбі.