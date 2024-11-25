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Белый дом серьезно воспринимает угрозы РФ относительно новой базы ПВО в Польше

Украина, Понедельник 25 ноября 2024 23:07
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Белый дом серьезно воспринимает угрозы РФ относительно новой базы ПВО в Польше Фото: советник Белого дома по вопросам коммуникаций Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Белый дом серьезно воспринимает угрозы Кремля "нейтрализовать" базу противоракетной обороны в польском городе Редзиково. Однако США все равно непреклонны в поддержке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Белого дома по коммуникациям Джона Кирби.

Недавно на севере Польши, в поселке Редзиково, была открыта база противоракетной обороны США Aegis Ashore. На что Российская Федерация пригрозила Варшаве "потенциальным поражением".

"Такие угрозы должны восприниматься серьезно, и мы это делаем. Какими бы безрассудными и безответственными они ни были, мы воспринимаем их серьезно", - сказал Кирби.

В то же время он добавил, что президент США Джо Байден непреклонен и что США будут делать все возможное, чтобы убедиться, что американские войска на европейском континенте находятся в безопасности.

"И, что не менее важно, мы очень серьезно относимся к нашим обязательствам по пятой статье перед нашими союзниками по НАТО. Это непреклонно, и это не изменится", - подчеркнул Кирби.

Напомним, спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что база противоракетной обороны в Польше давно пополнила список приоритетных целей для потенциального поражения Россией.

Варшава отвергла заявления МИД России о том, что новая база противоракетной обороны США на севере Польши якобы представляет угрозу для Москвы.

Представитель Министерства иностранных дел Польши Павел Вронский подчеркнул, что военная противоракетная база НАТО в польском Редзиково является сугубо оборонной. Несмотря на провокационные заявления Российской Федерации.

Подробнее о новой базе в Польше, можно узнать в материале РБК-Украина

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