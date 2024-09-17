Білий дім розкритикував коментар Маска про ймовірний замах на Трампа

Зазначається, що у видаленому посту Маск ставив питання, чому колишній президент Трамп нещодавно зіткнувся з двома явними замахами на життя, а президент США Джо Байден і віце-президент Камала Гарріс - ні.

"І ніхто навіть не намагається вбити Байдена/Камалу", - йшлося у пості мільярдера в соцмережі Х (колишній Twitter).

Як пише Axios, спочатку Маск чинив опір закликам у мережі видалити пост. На прохання переглянути свій коментар він відповів, що: "Ніхто навіть не намагався це зробити, ось що я хочу сказати, і ніхто не буде".

На ще одне прохання видалити та перефразувати допис, він відповів таким чином.

"Це справедливо. Я не хочу робити те, що зробили вони, навіть жартома", - написав Маск.

Зрештою мільярдер все ж таки видалив пост і спробував заявити, що це був жарт.

На ситуацію відреагували у Білому домі. Прес-секретар Ендрю Бейтс нагадав, що Байден і Гарріс після тривожних новин (про замах на Трампа) заявили, що в США немає місця політичному чи іншому насильству. Вони наголосили, що всі мають зробити свій внесок, щоб цей інцидент не призвів до більшого насильства.

"Насильство слід лише засуджувати, а не заохочувати чи висміювати. Така риторика безвідповідальна", - продовжив речник Білого дому Ендрю Бейтс.

Наприкінці публікації Axios додало, що представники Х не одразу відреагували на прохання прокоментувати ситуацію.