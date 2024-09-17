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Белый дом раскритиковал комментарий Маска о вероятном покушении на Трампа

Фото: миллиардер Илон Маск (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В понедельник Белый дом раскритиковал удаленный пост миллиардера Илона Маска. В нем он затронул тему не только покушений на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Отмечается, что в удаленном посте Маск задавался вопросом, почему бывший президент Трамп недавно столкнулся с двумя явными покушениями на жизнь, а президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис - нет.

"И никто даже не питается убить Байдена/Камалу", - говорилось в посте миллиардера в соцсети Х (бывший Twitter).

Как пишет Axios, изначально Маск сопротивлялся призывам в сети удалить пост. На просьбу пересмотреть свой комментарий он ответил, что: "Никто даже не пытался это сделать, вот что я хочу сказать, и никто не будет".

На еще одну просьбу удалить и перефразировать пост, он ответил следующим образом.

"Это справедливо. Я не хочу делать то , что сделали они, даже в шутку", - написал Маск.

В конце концов миллиардер все же удалил пост и попытался заявить, что это была шутка.

На ситуацию отреагировали в Белом доме. Пресс-секретарь Эндрю Бейтс напомнил, что Байден и Харрис после тревожных новостей (о покушении на Трампа) заявили, что в США нет места политическому или любому другому насилию. Они подчеркнули, что все должны внести свой вклад, чтобы этот инцидент не привел к большему насилию.

"Насилие следует только осуждать, а не поощрять или высмеивать. Такая риторика безответственна", - продолжил пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс.

В конце публикации Axios добавило, что представители Х не сразу отреагировали на просьбу прокомментировать ситуацию.

Вероятное второе покушение на Трампа

Напомним, что в воскресенье 15 сентября на Трампа, судя по всему, было совершено второе покушение.

СМИ сообщали, что вблизи бывшего президента Америки прозвучали выстрелы, когда он играл в гольф в своем клубе Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич (Флорида).

Подозреваемым считается 58-летний житель Гавайев Райан Раут. Сообщается, что охранявшие Трампа агенты Секретной службы США заметили мужчину с оружием, после чего открыли по нему огонь. Ему удалось сбежать, однако позже он был задержан и сейчас находится под стражей.

После инцидента президент США Джо Байден поручил своей команде продолжать обеспечивать Секретную службу всеми ресурсами, необходимыми для максимальной защиты Дональда Трампа.

Ранее РБК-Украина сообщало, что ФБР рассматривает очевидную вторую попытку убийства Трампа как "чрезвычайно серьезной".

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