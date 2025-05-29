Білий дім різко розкритикував суддів за призупинення тарифів Трампа

Речник Білого дому Куш Десаї прокоментував рішення торгового суду США щодо тарифів для інших країн. Він зазначив, що невзаємне ставлення інших країн до США "підживило історичний та постійний торговельний дефіцит Америки".

За його словами, цей дефіцит створив "надзвичайну ситуацію національного масштабу, яка знищила американські громади, залишила наших працівників позаду та послабила нашу оборонно-промислову базу - факти, які суд не заперечував".

"Необрані судді не повинні вирішувати, як належним чином реагувати на надзвичайну ситуацію національного масштабу. Президент Трамп пообіцяв поставити Америку на перше місце, і адміністрація прагне використовувати всі важелі виконавчої влади для вирішення цієї кризи та відновлення американської величі", - сказав він.