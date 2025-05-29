Белый дом резко раскритиковал судей за приостановление тарифов Трампа

Спикер Белого дома Куш Десаи прокомментировал решение торгового суда США по тарифам для других стран. Он отметил, что невзаимное отношение других стран к США "подпитало исторический и постоянный торговый дефицит Америки".

По его словам, этот дефицит создал "чрезвычайную ситуацию национального масштаба, которая уничтожила американские общины, оставила наших работников позади и ослабила нашу оборонно-промышленную базу - факты, которые суд не отрицал".

"Неизбранные судьи не должны решать, как должным образом реагировать на чрезвычайную ситуацию национального масштаба. Президент Трамп пообещал поставить Америку на первое место, и администрация стремится использовать все рычаги исполнительной власти для решения этого кризиса и восстановления американского величия", - сказал он.