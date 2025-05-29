ua en ru
Чт, 29 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Білий дім різко розкритикував суддів за призупинення тарифів Трампа

Вашингтон, Четвер 29 травня 2025 10:45
UA EN RU
Білий дім різко розкритикував суддів за призупинення тарифів Трампа Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Білому домі вперше відреагували на рішення суду США зупинити митні тарифи. Адміністрація президента Дональда Трампа розкритикувала суддів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Речник Білого дому Куш Десаї прокоментував рішення торгового суду США щодо тарифів для інших країн. Він зазначив, що невзаємне ставлення інших країн до США "підживило історичний та постійний торговельний дефіцит Америки".

За його словами, цей дефіцит створив "надзвичайну ситуацію національного масштабу, яка знищила американські громади, залишила наших працівників позаду та послабила нашу оборонно-промислову базу - факти, які суд не заперечував".

"Необрані судді не повинні вирішувати, як належним чином реагувати на надзвичайну ситуацію національного масштабу. Президент Трамп пообіцяв поставити Америку на перше місце, і адміністрація прагне використовувати всі важелі виконавчої влади для вирішення цієї кризи та відновлення американської величі", - сказав він.

Рішення суду щодо тарифів Трампа

Торговий суд США заблокував введені Дональдом Трампом митні тарифи для інших країн. Суд постановив, що Трамп перевищив повноваження, надані президенту США законом про надзвичайні міжнародні економічні повноваження 1977 року.

Колегія суддів визнала незаконними не всі, але багато з нових мит. Адміністрації Трампа дали 10 днів на те, що зупинити дію 30% мит на імпорт з Китаю, 25% мит на імпорт з Мексики та Канади і 10% мита на товари з інших країн.

Адміністрація Трампа вже оскаржила рішення про блокування більшості тарифів.

Видання The New York Times зазначає, що рішення суду підриває позицію адміністрації США на переговорах щодо торговельних угод з іншими країнами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
NEWS
"Меморандум" у Стамбулі? Що відомо про другий раунд переговорів Росії та України
"Меморандум" у Стамбулі? Що відомо про другий раунд переговорів Росії та України
DAILY
Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів
Уляна Безпалько, Юлія Акимова, Дмитро Олійник Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів