Белый дом резко раскритиковал судей за приостановление тарифов Трампа
В Белом доме впервые отреагировали на решение суда США остановить таможенные тарифы. Администрация президента Дональда Трампа раскритиковала судей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Спикер Белого дома Куш Десаи прокомментировал решение торгового суда США по тарифам для других стран. Он отметил, что невзаимное отношение других стран к США "подпитало исторический и постоянный торговый дефицит Америки".
По его словам, этот дефицит создал "чрезвычайную ситуацию национального масштаба, которая уничтожила американские общины, оставила наших работников позади и ослабила нашу оборонно-промышленную базу - факты, которые суд не отрицал".
"Неизбранные судьи не должны решать, как должным образом реагировать на чрезвычайную ситуацию национального масштаба. Президент Трамп пообещал поставить Америку на первое место, и администрация стремится использовать все рычаги исполнительной власти для решения этого кризиса и восстановления американского величия", - сказал он.
Решение суда по тарифам Трампа
Торговый суд США заблокировал введенные Дональдом Трампом таможенные тарифы для других стран. Суд постановил, что Трамп превысил полномочия, предоставленные президенту США законом о чрезвычайных международных экономических полномочиях 1977 года.
Коллегия судей признала незаконными не все, но многие из новых пошлин. Администрации Трампа дали 10 дней на то, что остановить действие 30% пошлин на импорт из Китая, 25% пошлин на импорт из Мексики и Канады и 10% пошлины на товары из других стран.
Администрация Трампа уже обжаловала решение о блокировании большинства тарифов.
Издание The New York Times отмечает, что решение суда подрывает позицию администрации США на переговорах по торговым соглашениям с другими странами.
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