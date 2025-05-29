ua en ru
Чт, 29 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Белый дом резко раскритиковал судей за приостановление тарифов Трампа

Вашингтон, Четверг 29 мая 2025 10:45
UA EN RU
Белый дом резко раскритиковал судей за приостановление тарифов Трампа Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Белом доме впервые отреагировали на решение суда США остановить таможенные тарифы. Администрация президента Дональда Трампа раскритиковала судей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Спикер Белого дома Куш Десаи прокомментировал решение торгового суда США по тарифам для других стран. Он отметил, что невзаимное отношение других стран к США "подпитало исторический и постоянный торговый дефицит Америки".

По его словам, этот дефицит создал "чрезвычайную ситуацию национального масштаба, которая уничтожила американские общины, оставила наших работников позади и ослабила нашу оборонно-промышленную базу - факты, которые суд не отрицал".

"Неизбранные судьи не должны решать, как должным образом реагировать на чрезвычайную ситуацию национального масштаба. Президент Трамп пообещал поставить Америку на первое место, и администрация стремится использовать все рычаги исполнительной власти для решения этого кризиса и восстановления американского величия", - сказал он.

Решение суда по тарифам Трампа

Торговый суд США заблокировал введенные Дональдом Трампом таможенные тарифы для других стран. Суд постановил, что Трамп превысил полномочия, предоставленные президенту США законом о чрезвычайных международных экономических полномочиях 1977 года.

Коллегия судей признала незаконными не все, но многие из новых пошлин. Администрации Трампа дали 10 дней на то, что остановить действие 30% пошлин на импорт из Китая, 25% пошлин на импорт из Мексики и Канады и 10% пошлины на товары из других стран.

Администрация Трампа уже обжаловала решение о блокировании большинства тарифов.

Издание The New York Times отмечает, что решение суда подрывает позицию администрации США на переговорах по торговым соглашениям с другими странами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
NEWS
Российские оккупанты продвинулись на Донбассе и в Курской области: карты ISW
Российские оккупанты продвинулись на Донбассе и в Курской области: карты ISW
DAILY
Принуждение к миру. Почему Россия наращивает удары по Украине, пока Кремль "готовится" к переговорам
Ульяна Безпалько, Юлия Акимова, Дмитрий Олейник Принуждение к миру. Почему Россия наращивает удары по Украине, пока Кремль "готовится" к переговорам