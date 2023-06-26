Білий дім провів "хороші" переговори з росіянами під час бунту Пригожина

"У нас був хороший, прямий зв'язок із росіянами у вихідні", - заявив він.

За словами Кірбі, "відбулися відповідні дипломатичні обговорення", під час яких було заявлено про непричетність США до заколоту і що вони очікують від Росії дотримання міжнародних зобов'язань щодо захисту дипломатів у Москві.

При цьому Кірбі додав, що Сполучені Штати не знають деталей угоди між російським диктатором Володимиром Путіним і босом "Вагнера" Пригожиним.

За його словами, США також не відоме місцезнаходження Пригожина і більшості військовослужбовців "Вагнера".

Бунт Пригожина у РФ

Раніше ватажок ПВК "Вагнера" заявив, що його бойовики йдуть на Москву, щоб "розібратися з беззаконням". Він піддав критиці військове керівництво Росії, включно з диктатором Володимиром Путіним.

Вчора надвечір Пригожин несподівано вирішив припинити свій бунт і похід на Москву.

Крім того, сьогодні стало відомо, що Пригожин під час свого бунту наполягав на тому, щоб у переговорах брали участь "перші особи". З огляду на це Кремль звернувся за допомогою до самопроголошеного глави Білорусі Олександра Лукашенка.

Детальніше про бунт Пригожина в Росії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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