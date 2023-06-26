Белый дом провел "хорошие" переговоры с россиянами во время бунта Пригожина

"У нас была хорошая, прямая связь с россиянами в выходные", - заявил он.

По словам Кирби, "состоялись соответствующие дипломатические обсуждения", в ходе которых было заявлено о непричастности США к мятежу и что они ожидают от России соблюдения международных обязательств по защите дипломатов в Москве.

При этом Кирби добавил, что Соединенные Штаты не знают деталей сделки между российским диктатором Владимиром Путиным и боссом "Вагнера" Пригожиным.

По его словам, США также не известно местонахождение Пригожина и большинства военнослужащих "Вагнера".

Бунт Пригожина в РФ

Ранее главарь ЧВК "Вагнера" заявил, что его боевики идут на Москву, чтобы "разобраться с беззаконием". Он подверг критике военное руководство России, включая диктатора Владимира Путина.

Вчера к вечеру Пригожин неожиданно решил прекратить свой бунт и поход на Москву.

Кроме того, сегодня стало известно, что Пригожин во время своего бунта настаивал на том, чтобы в переговорах участвовали "первые лица". Учитывая это, Кремль обратился за помощью к самопровозглашённому главе Беларуси Александру Лукашенко.

Подробнее о бунте Пригожина в России - читайте в материале РБК-Украина.

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