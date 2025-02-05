Білий дім про пропозицію Трампа щодо Сектора Газа: президент хоче забезпечити міцний мир

Як нагадала Лівітт, Трамп учора, 4 лютого, заявив про те, що "узи дружби і прихильності" між США та ізраїльським народом "абсолютно непорушні".

"Президент відданий знищенню ХАМАС і забезпеченню міцного миру для всього регіону", - додала прессекретар.

Вона зазначила, що його пропозиція взяти під контроль Сектор Газа "демонструє таку прихильність".

За словами прессекретаря Білого дому, Трамп - "нестандартний мислитель" і "далекоглядний лідер", який "розв'язує проблеми, які багато хто вважає нерозв'язними".