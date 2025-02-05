Белый дом о предложении Трампа по Сектору Газа: президент хочет обеспечить прочный мир

Как напомнила Ливитт, Трамп вчера, 4 февраля, заявил о том, что "узы дружбы и привязанности" между США и израильским народом "абсолютно нерушимы".

"Президент привержен уничтожению ХАМАС и обеспечению прочного мира для всего региона", - добавила пресс-секретарь.

Она отметила, что его предложение взять под контроль Сектор Газа "демонстрирует такую приверженность".

По словам пресс-секретаря Белого дома, Трамп - "нестандартный мыслитель" и "дальновидный лидер", который "решает проблемы, которые многие другие считают неразрешимыми".