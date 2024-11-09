Білий дім повідомив, коли Байден і Трамп проведуть зустріч

Передача влади у США

Нагадаємо, що Дональд Трамп став 47 президентом Сполучених Штатів за результатами виборів, які відбулися 5 листопада.

Після цього стало відомо, що Байден зателефонував до Трампу і привітав його з перемогою. У свою чергу. За даними штабу республіканця, вони обговорювали передачу влади і, крім того, демократ запросив новообраного президента до Білого дому, щоб послабити перехідний період. Трамп погодився.

У четвер, 7 числа, Байден звернувся до нації, де також заявив, що передача влади буде мирною. На день раніше виступила і опонент Трампа, віце-президент США Камала Харріс. Вона визнала поразку і також заявила, що влада буде передана мирно.

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