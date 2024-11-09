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Передача власти: Белый дом сообщил, когда Байден и Трамп проведут встречу

Фото: Джо Байден и Дональд Трамп (коллаж РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

В среду, 13 ноября, президент США Джо Байден проведет встречу с новоизбранным главой государства Дональдом Трампом. Она будет посвящена предстоящей передаче власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

"По приглашению президента Байдена, президент Байден и избранный президент Трамп встретяться в Овальном кабинете в среду, в 11:00. Дополнительные подробности будут опубликованы позже", - говорится в сообщении.

Передача власти в США

Напомним, что Дональд Трамп стал 47-м президентом Соединенных Штатов по результатам выборов, которые состоялись 5 ноября.

После этого стало известно, что Байден позвонил Трампу и поздравил его с победой. В свою очередь. По данным штаба республиканца, они обсуждали передачу власти и кроме того, демократ пригласил новоизбранного президента в Белый дом, чтобы ослабить переходный период. Трамп согласился.

В четверг, 7 числа, Байден выступил с обращением к нации, где также заявил, что передача власти будет мирной. Днем ранее выступила и оппонент Трампа, вице-президент США Камала Харрис. Она признала поражение и тоже заявила, что власть будет передана мирно.

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