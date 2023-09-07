Білий дім посилив тиск на спікера Палати представників через Україну

Тиск відбувається на тлі наростання напруженості серед республіканців у Конгресі США, тоді як законодавці стикаються з крайнім терміном, щоб уникнути припинення роботи уряду.

Білий дім закликав Конгрес США ухвалити короткостроковий законопроєкт про витрати для підтримання роботи уряду, поки лідери Конгресу долатимуть основні розбіжності.

"Як і республіканці Сенату, спікер Маккарті має дотриматися свого слова про фінансування уряду. І він має зробити це таким чином, щоб розв'язати ці нагальні проблеми - включно з фентанілом, національною безпекою та ліквідацією наслідків стихійних лих, - а не порушити свою обіцянку та поступитися найвідчайдушнішим членам своєї конференції, які агітують за необґрунтований імпічмент і припинення роботи", - заявив прес-секретар Білого дому Ендрю Бейтс.

Військова допомога Україні від США

США регулярно виділяють пакети допомоги Україні. Так, 14 серпня США виділили нову підтримку у 200 млн доларів. До неї увійшли боєприпаси для ППО, артилерійські снаряди, протитанкові засоби та багато іншого.

Wall Street Journal повідомило, що адміністрація Джо Байдена та її союзники в Європі розробляють плани щодо довгострокової військової допомоги Україні.

При цьому вчора Сполучені Штати виділили для України новий пакет допомоги, вартість якого становить понад 1 млрд доларів.

Вже сьогодні США оголосили про новий пакет допомоги на 600 млн доларів.

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