Белый дом усилил давление на спикера Палаты представителей из-за Украины

Давление происходит на фоне нарастания напряженности среди республиканцев в Конгрессе США, в то время как законодатели сталкиваются с крайним сроком, чтобы избежать прекращения работы правительства.

Белый дом призвал Конгресс США принять краткосрочный законопроект о расходах для поддержания работы правительства, пока лидеры Конгресса будут преодолевать основные разногласия.

"Как и республиканцы Сената, спикер Маккарти должен сдержать свое слово о финансировании правительства. И он должен сделать это таким образом, чтобы решить эти насущные проблемы - включая фентанил, национальную безопасность и ликвидацию последствий стихийных бедствий, - а не нарушить свое обещание и уступить самым крайним членам своей конференции, агитирующим за необоснованный импичмент и прекращение работы", - заявил пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс.

Военная помощь Украине от США

США регулярно выделяют пакеты помощи Украине. Так, 14 августа США выделили новую поддержку в 200 млн долларов. В нее вошли боеприпасы для ПВО, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и многое другое.

Wall Street Journal сообщило, что администрация Джо Байдена и ее союзники в Европе разрабатывают планы по долгосрочной военной помощи Украине.

При этом вчера Соединенные Штаты выделили для Украины новый пакет помощи, стоимость которого составляет более 1 млрд долларов.

Уже сегодня США объявили о новом пакете помощи на 600 млн долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.