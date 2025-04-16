Білий дім погрожує підняти мита для Китаю до 245%

Як зазначили в Білому домі, у перший день президент Дональд Трамп ініціював торговельну політику "Америка насамперед", щоб знову зробити економіку Америки великою.

"У День визволення (2 квітня, - ред.) президент Трамп запровадив 10%-й тариф для всіх країн та індивідуальні відповідні вищі тарифи для країн, з якими США мають найбільший торговельний дефіцит, щоб зрівняти шанси та захистити національну безпеку Америки", - заявили в адміністрації президента США.

За їхніми даними, понад 75 країн уже звернулися до Вашингтона з пропозицією обговорити нові торговельні угоди.

"На тлі цих обговорень наразі призупинено введення індивідуальних вищих мит, за винятком Китаю, який вжив заходів у відповідь. Унаслідок дій у відповідь Китаю тепер загрожує мито на імпорт до США в розмірі до 245%", - йдеться в заяві.

Мита для Китаю

Дональд Трамп спершу ввів додаткові мита для Китаю в розмірі 20%, потім підняв їх ще на 34%. Президент США підвищував мита щоразу, коли Китай оголошував про заходи реагування.

Минулого тижня Трамп підняв мита на китайські товари до 145%, одночасно оголосивши про 90-денну паузу на мита на десятки товарів інших країн.

Це спонукало Пекін підняти мита на американські товари до 125%. При цьому Китай заявив, що не підвищуватиме мита далі, якщо Вашингтон продовжить піднімати ставки.