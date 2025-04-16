Белый дом угрожает поднять пошлины для Китая до 245%

Как отметили в Белом доме, в первый день президент Дональд Трамп инициировал торговую политику "Америка прежде всего", чтобы снова сделать экономику Америки великой.

"В День освобождения (2 апреля, - ред.) президент Трамп ввел 10%-й тариф для всех стран и индивидуальные ответные более высокие тарифы для стран, с которыми у США наибольший торговый дефицит, чтобы уравнять шансы и защитить национальную безопасность Америки", - заявили в администрации президента США.

По их данным, более 75 стран уже обратились к Вашингтону с предложением обсудить новые торговые соглашения.

"На фоне этих обсуждений в настоящее время приостановлено введение индивидуальных более высоких пошлин, за исключением Китая, который принял ответные меры. В результате ответных действий Китаю теперь грозит пошлина на импорт в США в размере до 245%", - говорится в заявлении.

Пошлины для Китая

Дональд Трамп сперва ввел дополнительные таможенные пошлины для Китая в размере 20%, затем поднял их еще на 34%. Президент США повышал пошлины каждый раз, когда Китай объявлял о мерах реагирования.

На прошлой неделе Трамп поднял пошлины на китайские товары до 145%, одновременно объявив о 90-дневной паузе на пошлины на десятки товаров других стран.

Это побудило Пекин поднять пошлины на американские товары до 125%. При этом Китай заявил, что не будет повышать пошлины дальше, если Вашингтон продолжит поднимать ставки.