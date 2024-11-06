Білий дім планує "терміново" надіслати Україні 6 млрд доларів до інавгурації Трампа, - ЗМІ

Вибори у США

Нагадаємо, вибори президента США відбулися у вівторок, 5 листопада. На посаду голови Білого дому претендували Камала Гарріс від Демократичної партії та Дональд Трамп від Республіканської партії.

Переміг на виборах Трамп, він отримав 277 голосів. Цього результату достатньо, щоб стати президентом США.

Про те, що означає перемога Трампа для України та чи зможе він зупинити війну, - у матеріалі РБК-Україна.

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