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Білий дім планує "терміново" надіслати Україні 6 млрд доларів до інавгурації Трампа, - ЗМІ

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена планує "терміново" відправити 6 млрд доларів США, які залишилися на допомогу Україні. Це хочуть зробити до інавгурації Дональда Трампа 20 січня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на репортера з питань національної безпеки Politico Джека Деча у соцмережі Х.

"Адміністрація Джо Байдена планує "терміново", до інавгурації Дональда Трампа, відправити останні 6 млрд доларів, які залишилися на підтримку безпеки в Україні", - повідомив журналіст.

За його словами, Білий дім вирішив піти на такий крок, оскільки після вступу Трампа на посаду може бути припинено постачання зброї Україні.

Вибори у США

Нагадаємо, вибори президента США відбулися у вівторок, 5 листопада. На посаду голови Білого дому претендували Камала Гарріс від Демократичної партії та Дональд Трамп від Республіканської партії.

Переміг на виборах Трамп, він отримав 277 голосів. Цього результату достатньо, щоб стати президентом США.

Про те, що означає перемога Трампа для України та чи зможе він зупинити війну, - у матеріалі РБК-Україна.

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