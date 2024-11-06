Белый дом планирует "срочно" отправить Украине 6 млрд долларов до инаугурации Трампа, - СМИ

Выборы в США

Напомним, выборы президента США прошли во вторник, 5 ноября. На должность главы Белого дома претендовали Камала Харрис от Демократической партии и Дональд Трамп от Республиканской партии.

Победил на выборах Трамп, он получил 277 голосов. Этого результата достаточно, чтобы стать президентом США.

О том, что означает победа Трампа для Украины и сможет ли он остановить войну, - в материале РБК-Украина.

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