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Белый дом планирует "срочно" отправить Украине 6 млрд долларов до инаугурации Трампа, - СМИ

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Администрация действующего президента США Джо Байдена планирует "срочно" отправить 6 млрд долларов США, которые остались на помощь Украине. Это хотят сделать до инаугурации Дональда Трампа 20 января 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на репортера по национальной безопасности Politico Джека Деча в соцсети Х.

"Администрация Джо Байдена планирует "срочно", до инаугурации Дональда Трампа, отправить последние 6 млрд долларов, которые остались на поддержку безопасности в Украине", - сообщил журналист.

По его словам, Белый дом решил пойти на такой шаг, поскольку после вступления Трампа на должность могут быть прекращены поставки оружия Украине.

Выборы в США

Напомним, выборы президента США прошли во вторник, 5 ноября. На должность главы Белого дома претендовали Камала Харрис от Демократической партии и Дональд Трамп от Республиканской партии.

Победил на выборах Трамп, он получил 277 голосов. Этого результата достаточно, чтобы стать президентом США.

О том, что означает победа Трампа для Украины и сможет ли он остановить войну, - в материале РБК-Украина.

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