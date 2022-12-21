Білий дім підтверджує. США відправлять Україні систему Patriot

"Президент Джо Байден оголосить новий значний пакет майже 2 мільярдів доларів допомоги Україні у сфері безпеки. Він міститиме дуже важливий аспект: батарею ракет Patriot, яка стане критично важливим активом для захисту українського народу від варварських нападів Росії на критичну інфраструктуру України", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що США також будуть залучені до навчань українських військових керувати батареєю ракет Patriot у третій країні.

Оголошення Байденом нового пакету заплановано на 21 грудня.

Одна батарея Patriot - це скільки?

Зазначимо, що вона включає до восьми пускових установок, кожна з яких може нести чотири ракети MIM-104 або ж МIM-109.

Таким чином, загалом до 32 ракет в одній батареї ЗРК. Якщо йдеться про менші ракети типу ERINT, їх можна розмістити до 16 на одній пусковій установці, тобто до 128 ракет такого виду в батареї з восьми установок.

Нагадаємо, раніше західні ЗМІ повідомляли про можливе постачання Patriot Україні, але уточнили, що Байден погодиться лише після звіту Пентагону про підготовку та обслуговування.

Також повідомлялося, що США планують передати Україні обладнання для створення "розумних бомб" вже в рамках наступного пакета військової допомоги.

Детальніше про цю систему читайте в матеріалі РБК-Україна "Збивають навіть балістичні ракети. Що відомо про Patriot і чи може Україна їх отримати".

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