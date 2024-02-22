Білий дім не підтвердив відправку Іраном ракет до Росії, - Politico

Сполучені Штати Америки не можуть підтвердити інформацію щодо того, що Іран передав балістичні ракети Росії.
Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає РБК-Україна з посиланням на Politico.
За його словами, Штати вже попереджали
Він також заявив, що Білий дім
"
Іран став першою країною, яка почала постачати Росії зброю для війни з Україною. Так, від Ірану російська армія стабільно отримує ударні дрони "Шахед", які атакують українські міста та інфраструктуру. Крім того, Іран допоміг Росії налагодити власне виробництво цих дронів.
Крім Ірану, свою зброю росіянам постачає Північна Корея. Спочатку РФ отримувала від КНДР артилерійські снаряди та боєприпаси для РСЗВ.
Однак нещодавно стало відомо, що Північна Корея передала РФ свої балістичні ракети. Цими ракетами росіяни вже атакували Україну.
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