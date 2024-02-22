Белый дом не подтвердил отправку Ираном ракет в Россию, - Politico

Соединенные Штаты Америки не могут подтвердить информацию о том, что Иран передал баллистические ракеты России.
Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По его словам, Штаты уже предупреждали
Он также заявил, что Белый дом
"
Иран стал первой страной, начавшей поставлять России оружие для войны с Украиной. Так, от Ирана российская армия стабильно получает ударные дроны "Шахед", атакующие украинские города и инфраструктуру. Кроме того, Иран помог России наладить собственное производство этих дронов.
Кроме Ирана, свое оружие россиянам снабжает Северная Корея. Первоначально РФ получала от КНДР артиллерийские снаряды и боеприпасы для РСЗО.
Однако недавно стало известно, что Северная Корея передала РФ свои баллистические ракеты . Этими ракетами россияне атаковали Украину.
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