Белый дом не подтвердил отправку Ираном ракет в Россию, - Politico

По его словам, Штаты уже предупреждали

Он также заявил, что Белый дом

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Иностранное оружие в России

Иран стал первой страной, начавшей поставлять России оружие для войны с Украиной. Так, от Ирана российская армия стабильно получает ударные дроны "Шахед", атакующие украинские города и инфраструктуру. Кроме того, Иран помог России наладить собственное производство этих дронов.

Кроме Ирана, свое оружие россиянам снабжает Северная Корея. Первоначально РФ получала от КНДР артиллерийские снаряды и боеприпасы для РСЗО.

Однако недавно стало известно, что Северная Корея передала РФ свои баллистические ракеты . Этими ракетами россияне атаковали Украину.

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