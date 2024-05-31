Білий дім підтвердив, що дозвіл на удари по РФ не поширюється на ATACMS

Удари по Росії

Нагадаємо, що цієї весни на фоні російського наступу на Харківську область дедалі частіше лунали дискусії щодо надання дозволу Україні використовувати західну зброю для ударів по Росії. Після тривалих перемовин країни таки почали дозволяти використовувати свою зброю для захисту своїх територій та ударів по території РФ.

Наразі дозвіл Україні використовувати їх зброю для ударів по цілях у Росії надали Велика Британія, Данія, Чехія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Канада, країни Балтії та США.

Однак сьогодні в США уточнили "межі" дозволу ударів по Росії.

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