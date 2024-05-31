Белый дом подтвердил, что разрешение на удары по РФ не распространяется на ATACMS

Удары по России

Напомним, что этой весной на фоне российского наступления на Харьковскую область все чаще звучали дискуссии о предоставлении разрешения Украине использовать западное оружие для ударов по России. После длительных переговоров страны начали разрешать использовать свое оружие для защиты своих территорий и ударов по территории РФ.

Пока разрешение Украине использовать их оружие для ударов по целям в России предоставили Великобритания, Дания, Чехия, Франция, Германия, Нидерланды, Канада, страны Балтии и США.

Однако сегодня в США уточнили "пределы" разрешения ударов по России.

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