Белый дом подтвердил, что разрешение на удары по РФ не распространяется на ATACMS

Соединенные Штаты Америки разрешили Украине бить американским оружием по РФ, но это не касается дальнобойных ракет ATACMS.
Об этом рассказал директор по вопросам Европы в Совете национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на вышедшее в эфире телемарафона интервью ТСН.
Решения США по разрешению Украины бить их оружием по военным целям в России не распространяются на дальнобойные ракеты ATACMS.
"Это не касается ATACMS для ударов большой дальности, потому что это сделано для того, чтобы дать Украине возможность защитить себя, и именно это побудило президента (США Джо Байдена. - ред.) в течение всей этой войны - давать Украине возможность защищать себя", - заметил он.
Напомним, что этой весной на фоне российского наступления на Харьковскую область все чаще звучали дискуссии о предоставлении разрешения Украине использовать западное оружие для ударов по России. После длительных переговоров страны начали разрешать использовать свое оружие для защиты своих территорий и ударов по территории РФ.
Пока разрешение Украине использовать их оружие для ударов по целям в России предоставили Великобритания, Дания, Чехия, Франция, Германия, Нидерланды, Канада, страны Балтии и США.
Однако сегодня в США уточнили "пределы" разрешения ударов по России.
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