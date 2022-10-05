Білий дім підтвердив плани Байдена балотуватися на другий термін

Президент США Джо Байден братиме участь у президентських виборах, які відбудуться у 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу .

Байден повідомив про свій намір брати участь у президентських виборних перегонах американському активісту, борцю за громадянські права афроамериканців, священнику Елу Шарптону. Така заява президента прозвучала у приватній розмові.

"Президент сам про це сказав: він має намір балотуватися у 2024 році", - заявила Жан-П'єр.

Вона сказала, що не може забагато говорити про вибори 2024 року через закон Хетча, який забороняє співробітникам органів виконавчої влади займатися політичною діяльністю.

Інформацію про плани Байдена підтвердили журналістам видання The Hill раніше два джерела з оточення президента ще у квітні 2022 року.

Байден є найімовірнішим кандидатом від Демократичної партії для перемоги над Дональдом Трампом.

Раніше газета The Washington Post повідомляла, що сорок п'ятий президент США Дональд Трамп може вже у вересні оголосити про участь у виборах 2024 року.

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