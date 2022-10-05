Белый дом подтвердил планы Байдена баллотироваться на второй срок

Президент США Джо Байден будет участвовать в президентских выборах, которые состоятся в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга .

Байден сообщил о своем намерении участвовать в президентских выборных гонках американскому активисту, борцу за гражданские права афроамериканцев, священнику Элу Шарптону. Такое заявление президента прозвучало в частном разговоре.

"Президент сам об этом сказал: он намерен баллотироваться в 2024 году", - заявила Жан-Пьер.

Она сказала, что не может слишком много говорить о выборах 2024 года из-за закона Хэтча, который запрещает сотрудникам органов исполнительной власти заниматься политической деятельностью.

Информацию о планах Байдена подтвердили журналистам издания The Hill ранее два источника из окружения президента еще в апреле 2022 года.

Байден является наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии для победы над Дональдом Трампом.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что сорок пятый президент США Дональд Трамп может уже в сентябре объявить об участии в выборах 2024 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.