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Белый дом не поддерживает "формулу мира" для Украины от Илона Маска

Новина українською →
Вашингтон, Среда 05 октября 2022 02:48
Белый дом не поддерживает "формулу мира" для Украины от Илона Маска Фото: пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Администрация президента США не поддерживает идеи по урегулированию войны в Украине, высказанные руководителю Tesla Илоном Маском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.

Она отметила, что США продолжают придерживаться принципа "ничего об Украине без самой Украины".

"Мы были очень ясны в этом вопросе... Мы не собираемся говорить об Украине без Украины. Им принимать решения, когда дело дойдет до дипломатии или переговоров", - подчеркнула Жан-Пьер.

Напомним, Маск предложил Украине отказаться от Крыма и провозгласить нейтралитет для завершения войны с Россией, а на оккупированных территориях на юге и востоке провести повторный референдум под наблюдением ООН.

Президент Владимир Зеленский в ответ на инициативу Илона Маска решил создать собственный опрос в Twitter.

Глава государства спросил: "Какой Илон Маск пользователям больше нравится: что поддерживает Украину или Россию?".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба резко ответил Илону Маску на его "формулу мира".

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